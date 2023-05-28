Во втором туре президентских выборов в Турции вскрыты 97,5% урн для голосования.

Как передают турецкие СМИ, согласно предварительным результатам, кандидат от Республиканского союза Реджеп Тайип Эрдоган получил 52,21% голосов избирателей, а кандидат от Национального союза Кемаль Кылычдароглу — 47,79%.

Турецкий народ в ожидании балконной речи избранного президента.

20:28

Во втором туре президентских выборов в Турции вскрыты 87,55% урн для голосования.

Как передает Anadolu, согласно предварительным результатам, кандидат от Республиканского союза Реджеп Тайип Эрдоган получил 52,93% голосов избирателей (24,053,805), а кандидат от Национального союза Кемаль Кылычдароглу — 47,07% (21,389,515).

***20:17

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу набрали равное количество голосов после обработки почти 85% бюллетеней во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщает прооппозиционный телеканал «Халк ТВ».

По данным прооппозиционного агентства АНКА, после обработки порядка 70% бюллетеней Кылычдароглу набирает 50,87%, а Эрдоган — 49,12%.

При этом государственный телеканал ТРТ сообщил, что действующий глава государства набирает 54,37% голосов, а Кылычдароглу 45,6% голосов по итогам обработки 71,45% бюллетеней.

***20:12

Во втором туре президентских выборов в Турции вскрыты 82,64% урн для голосования.

Как передает Anadolu, согласно предварительным результатам, кандидат от Республиканского союза Реджеп Тайип Эрдоган получил 53,41% голосов избирателей (22,733,801), а кандидат от Национального союза Кемаль Кылычдароглу — 46,59% (19,830,274).

19:48

Во втором туре президентских выборов в Турции вскрыты 71,45% урн для голосования.

По предварительным данным, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 19 668 674 голоса (54,37%), а Кемаль Кылычдароглу — 16 504 180 голосов (45,63%).

***19:35

Оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу опережает своего оппонента, действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщило прооппозиционное агентство АНКА со ссылкой на собственные подсчеты.

По данным СМИ, Кылычдароглу набирает 50,98%, а Эрдоган только 49,02%.

Ранее в Высшем избирательном совете Турции заявили, что текущий лидер страны Реджеп Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов. оппозиционного соперника Кемаля Кылычдароглу после обработки 28,1% бюллетеней составляет 18,4%. После обработки 42,8% голосов Эрдоган набирает 57,1% голосов избирателей, у Кылычдароглу — 42,9%.

***19:20

В Высшем избирательном совете Турции заявили, что текущий лидер страны Реджеп Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

В избирательном совете подчеркнули, что отрыв Эрдогана от его оппозиционного соперника Кемаля Кылычдароглу после обработки 28,1% бюллетеней составляет 18,4%.

После обработки 42,8% голосов Эрдоган набирает 57,1% голосов избирателей, у Кылычдароглу — 42,9%.

Также в Высшем избирательном комитете Турции подчеркнули, что запрет на обнародование данных обработки бюллетеней на выборах был снят начиная с 18:15 мск.