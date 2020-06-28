Турция подтвердила соглашение с Азербайджаном о взаимном признании водительских прав

Взаимное признание водительских прав между Азербайджаном и Турцией полностью реализовано.

Об этом Report передает со ссылкой на издание Resmi Gazete.

Согласно сообщению, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение между Правительством Турецкой Республики и Правительством Азербайджанской Республики о взаимном признании водительских прав.

Следует отметить, что 6 мая 2016 года Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном признании водительских прав.

| 2020-06-28T12:09:25+04:00 28 июня 2020, 12:16|12345 (Пока оценок нет)
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