В соответствии со «Стратегией развития экспорта с исламскими странами» Турция стремится к 2028 году увеличить долю исламских стран в экспорте с 26-и до 30 процентов.

Об этом в интервью TurkicWorld заявил министр торговли Турции Омар Болат.

Министр отметил, что предпринимаются усилия по выявлению потенциальных секторов и продуктов путем изучения структуры рынка каждой страны.

«Мы будем организовывать встречи торговых делегаций и ярмарки при координации нашего министерства, чтобы увеличить экспорт в мусульманские страны и продвигать нашу экспортную продукцию в рамках определенных потенциальных продуктов и секторов. С другой стороны, также ведется работа в рамках плана «Продвижение экспорта и маркетинговый обзор 2028 года». Для обеспечения роста экспорта будет разработана путевая карта с целью «Продвижения и маркетинговой деятельности» наших экспортеров», — сказал министр.

Он подчеркнул, что в целях увеличения экспорта, в целевых странах будут реализованы различные проекты, в том числе конференции, показы турецких сериалов, публичные встречи актеров и т.д.

По словам министра, глобальная конкурентная среда меняется каждый день, появляются новые концепции, организации и инструменты, которые заставляют усердно работать, разрабатывать различные пути и методы достижения успеха.

«Важное место в политике нашего министерства занимают проекты, направленные на обеспечение разнообразия рынка и продукции. В связи с этим мы будем наращивать торгово-экономическое сотрудничество наших экспортеров со странами от Дальнего Востока до Латинской Америки с помощью «Стратегии дальних стран», созданной для увеличения нашего экспорта в 18 стран, расстояние до которых составляет в среднем 8 тысяч 500 км.

Благодаря этой стратегии мы стремимся увеличить наш экспорт с 20 миллиардов до 80 миллиардов долларов США. В вопросе экспортного финансирования, которое является одной из важнейших проблем наших экспортеров, мы с участием важного акционера в инвестии экспорта «Türk Eximbank», поддержали наших экспортеров на общую сумму 25,9 миллиардов долларов по состоянию на конец августа 2023 года. Мы думаем, что «Türk Eximbank», капитал которого был увеличен, в предстоящий период поддержит больше экспортеров дополнительной кредитной поддержкой», — добавил министр.

Омар Болат также отметил, что в марте 2022 года для расширения, поддержки и облегчения доступа к финансам, был запущен Фонд развития экспорта (İGE A.Ş.).

«Этот фонд облегчил доступ к финансам всем нашим экспортерам, которые заслуживают доверия, но имеют проблемы с залогом, особенно малым и средним предприятиям (KOBİ). На сегодняшний день фонд гарантировал кредиты на сумму 41,7 миллиарда лир, а к концу 2023 года планируется гарантировать ссуду в размере 90 миллиардов», — подытожил Болат.(Trend)