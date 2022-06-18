Турция по-прежнему ожидает, что Швеция и Финляндия для вступления в НАТО предпримут конкретные шаги для выполнения требований Анкары.

Об этом заявил в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«НАТО — это организация безопасности. Это не (свободный) выбор, а необходимость для тех, кто станет новым членом, соблюдать принципы. Они должны предпринять конкретные шаги для решения наших проблем безопасности», — приводит слова представителя Эрдогана телеканал Habertürk.

По словам Калына, Турция рассматривает возможность продолжить диалог со Швецией и Финляндией для их возможного вступления в НАТО.