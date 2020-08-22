Турция оценила найденные в Черном море запасы газа в $65 млрд

Турция оценила найденные в Черном море запасы газа примерно в 65 миллиардов долларов. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез, передает Reuters.

«Мы будем проводить сейсмические исследования и бурение самостоятельно», — сообщил турецкий министр.

При этом эксперты уточняют, что заявленных объемов газа стране может хватить ненадолго. По их словам, 320 миллиардов кубометров страна израсходует всего за шесть лет.

20 августа сообщалось, что Турция нашла новые месторождения газа в Черном море, сообщает Bloombeg. Источники агентства уточняют, что разведку неподалеку от границ Румынии и Болгарии проводило буровое судно «Фатих». С 2023 года Турция начнет добычу своего газа из найденного месторождения.