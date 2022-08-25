Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в четверг в провинцию Битлис, где 951 год назад произошло историческое сражение при Малазгирте, открывшее туркам путь в Анатолию.

Основные мероприятия организованы в районах Ахлат провинции Битлис, где в XI веке развернулась битва между армией турок-сельджуков и византийским войском.

Выступая перед собравшимися, турецкий лидер заявил, что победа при Малазгирте стала важной вехой в многовековой истории славных побед турецкого народа.

Турецкий лидер подчеркнул неприемлемость игнорирования исторического наследия народа, призвал молодежь помнить о ратных подвигах предыдущих поколений.

«Ахлат и Малазгирт – имя и символ воли и величия турецкого народа, повергающего в страх врагов и вселяющего надежду в друзей Турции», — сказал Эрдоган.

О новой антитеррористической операции на севере Сирии

Президент привлек внимание к угрозам национальной безопасности Турции, исходящим с сирийской территории.

«Вновь заявляю всему миру, что наша борьба продолжится вплоть до обеспечения безопасности южных границ Турции, формирования зоны безопасности на 30 км вглубь (территории Сирии)», — сказал Эрдоган.

По словам президента, операции, направленные на защиту Турции, продолжатся с учетом приоритетов безопасности и в соответствии с планами Анкары. «Удары могут быть нанесены в любой момент и в любом месте. Мы уничтожали и продолжим уничтожать террористов», — сказал Эрдоган.

​​​​​​​Победа при Малазгирте — ключ в Анатолию

Султан Алпарслан, сын Чагры бека Туркмена, правителя Хорасана, ставший вторым султаном Сельджукского государства, в возрасте 42 лет одержал победу, изменившую ход истории всего региона.

26 августа 1071 года армия султана Алпарслана разгромила превосходящие силы византийского императора Романа IV Диогена. Победа при Малазгирте открыла туркам путь в Анатолию. (Анадолу)