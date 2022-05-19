В Турции в четверг отмечается День памяти Ататюрка и праздник молодежи и спорта (Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı).

19 мая 1919 года основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк выступил перед молодежью в городе Самсун, объявив мобилизацию для борьбы с интервентами, захватившими часть территории страны.

Это обращение положило начало национально-освободительной войне, ознаменовавшей создание Турецкой Республики.

Позже этот день был назван Днем молодежи.

По всей Турции и в дипмиссиях страны за рубежом организованы праздничные мероприятия.

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти Ататюрка и празднику молодежи и спорта, мавзолей основателя Турецкой Республики посетит министр молодежи и спорта страны в сопровождении детей и подростков со всей страны. (Анадолу)