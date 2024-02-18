В министерстве иностранных дел Турции высказались о роли страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в МИДе, «в экстраординарный период беспрецедентных вызовов для мира» Турция отмечает 72-ю годовщину вступления в Североатлантический альянс, являясь «занимающей уникальную и незаменимую позицию» страной в этом блоке. Турецкое государство стало членом НАТО 18 февраля 1952 года.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Турция будет и дальше «выполнять важную роль в НАТО для поддержания мира и стабильности по всему миру на основе солидарности в альянсе».

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты считают Турцию продуктивным и полезным участником НАТО. Он отметил, что несмотря на разногласия с Турцией, они продолжат работать с ней по вопросам, в которых достигнута согласованность, комментируя призывы к исключению Анкары из альянса за поддержку радикального палестинского движения ХАМАС и критику Израиля, которые прозвучали из уст некоторых американских законодателей.