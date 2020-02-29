Турция открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев

В субботу, 29 февраля, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. Глава государства сообщает, что границу в Анкаре уже пересекли около 18 тысяч беженцев.

— Мы впредь больше не будем закрывать эти двери, это будет продолжаться. Мы не в том положении, чтобы кормить такое число беженцев, — цитируют слова турецкого лидера на встрече с депутатами в Стамбуле TACC.

Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара больше не может ждать и планирует, как как можно скорее расселить около двух миллионов сирийских беженцев на территории шириной в 30 километров. С населением была проведена предварительна работа, определены места их размещения.

— Повесив на нас груз беженцев, Турцию пытаются поставить на колени, но мы не та страна, на которой можно опробовать сценарии. Мы сказали, что эти игры закончились, — говорил ранее Экдоган (kp.ru)