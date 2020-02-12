Турция отбросит войска Асада за пределы Идлибской зоны деэскалации

Большая часть ударов в Идлибской зоне деэскалации наносятся не по террористам, а по мирному населению, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, сообщает Агентство Анадолу.

По словам Эрдогана, все договоренности с Турцией по Сирии игнорируются.

Глава турецкого государства напомнил, что в Идлибской зоне деэскалации до сегодняшнего дня погибли 18 турецких военнослужащих, еще 45 получили ранения.

Анкара отныне будет учитывать лишь ситуацию на местах, а не условия соглашений.

«Турция полна решимости вывести войска Асада за пределы Идлибской зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации. Анкара не останется безучастной к трагедии мирного населения Идлиба», — отметил Эрдоган.

Авиация, атакующая населенные пункты в Идлибе, уже не сможет как раньше свободно действовать, подчеркнул турецкий лидер.

«Открыто заявляю, что при малейшем ущербе турецким военным, ВС Турции будут повсеместно наносить удары по силам режима Башара Асада», — отметил Эрдоган.