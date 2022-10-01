Турция не может принять решение о вступлении в состав Российской Федерации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится на сайте МИД Турции.

«В соответствии с позицией, которую мы заняли еще в 2014 году, мы отвергаем решение… Это решение, которое представляет собой грубое нарушение установленных принципов международного права, не может быть принято», — говорится в заявлении.

Кроме того, Анкара призывает стороны к мирному урегулированию посредством переговоров.

30 сентября Владимир Путин подписал договоры о добровольном вхождении четырех регионов в состав России. По словам российского лидера, жители этих территорий стали гражданами РФ навсегда.