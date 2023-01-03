Государственный совет Турции, который играет роль высшего административного суда, в понедельник окончательно признал законным решение президента Реджепа Тайипа Эрдогана о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении домашнего насилия, известной как Стамбульская конвенция.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на TRT.

Решение суда означает, что выход Турции из Стамбульской конвенции является окончательным и юридически закрепленным.

Напомним, 20 марта 2021 года был опубликован указ Эрдогана о выходе из Стамбульской конвенции, который вступил в силу через три месяца. Ранее турецкие суды не раз отклоняли жалобы на этот указ.

Решение о выходе из документа в Анкаре объяснили тем, что конвенция якобы поощряет насилие, подрывая семейные структуры. Оппоненты же решения утверждали, что соглашение и законодательство, принятое после его выполнения, нужно реализовывать более строго.

Турция — первая страна, которая в свое время ратифицировала конвенцию Совета Европы, принятую в Стамбуле и открытую для подписания 11 мая 2011 года. Конвенция пытается предотвратить насилие в отношении женщин, включая домашнее насилие, и положить конец юридической безнаказанности виновных лиц.