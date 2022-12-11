Иностранные военные корабли не смогут использовать пилотируемые и беспилотные аппараты в воздушном пространстве Турции без разрешения властей страны. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Согласно постановлению правительства страны, для запуска беспилотников, самолетов или вертолетов с бортов кораблей иностранных ВМС при пребывании во внутренних водах Турции или посещение портов теперь требуется специальное разрешение. Эти же правила касаются водолазов.

Агентство также сообщает, что иностранные военные суда обязали также предупреждать службы Турции за 5 миль до входа во внутренние воды или порты.