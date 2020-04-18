Турция обошла Иран по числу зараженных коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки почти на 3,8 тысячи и превысило 82 тысячи, количество умерших достигло 1 890.
Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Число новых случаев коронавируса снижается в Турции в течение нескольких последних дней и достигло наименьшего уровня с 7 апреля.
«Сегодня выявлено 3 783 новых случая, всего заразившихся – 82 329. Мы потеряли сегодня 121 пациента, всего умерших — 1 890. Вылечилось всего 10 453 пациента», — написал Коджа в Twitter.
Таким образом, Турция обошла Иран по количеству зараженных.
Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.
11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта объявила коронавирус пандемией.