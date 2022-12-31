Турция ни при каких обстоятельствах не предпримет каких-либо действий, направленных против народа Сирии. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя итоги прошедших 28 декабря в Москве переговоров с коллегами из РФ Сергеем Шойгу и Сирии Али Махмудом Аббасом, передает «Анадолу».

«Мы никогда не предпримем шагов против наших сирийских братьев и сестер, проживающих в Турции и Сирии. Мы никогда не совершали и никогда не будем совершать действий, которые могут создать им проблемы. Все должны это знать и действовать соответственно», — сказал Акар.

По его словам, в ходе состоявшейся в Москве встречи глав Минобороны и разведслужб Турции, РФ и Сирии стороны обменялись информацией и мнениями по проблеме беженцев и борьбе со всеми террористическими организациями, орудующими на территории в Сирии.

Он отметил, что Турция внесла свой вклад в обеспечение и поддержание мира, спокойствия и стабильности в регионе.

Глава ведомства заверил, что Анкара будет и впредь прилагать усилия в этом направлении.