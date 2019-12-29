Турция не покинет наблюдательные пункты в Идлибе

Турция не покинет свои 12 наблюдательных пунктов в Сирии, выполняющих обязательства по обеспечению перемирия в Идлибе. Об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар на встрече с командующими воинскими соединениями на границе с Сирией в связи с обострением ситуации в Идлибе, сообщает Агентство Анадолу.

«Наблюдательные пункты Турции в сирийском Идлибе без колебаний ответят на любые атаки», — сказал Акар.

Министр также прокомментировал тему возможной отправки турецкого контингента в Ливию.

По его словам, турецкая армия готова выполнить приказы по обеспечению прав и интересов Турции как внутри страны, так и за ее пределами.