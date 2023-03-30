Все участники зерновой сделки согласились на ее продление на 120 дней. Только РФ хочет ее продления на 60 дней.

Об этом на брифинге в «медиа центре Украина» сказал посол Украины в Турции Василий Боднар. «Есть спекуляции России, что она вроде бы хочет пересмотреть, желает ли продления только на 60 дней. Это попытки страны-агрессора манипулировать», — высказал мнение посол.

«Мы видели заявление генерального секретаря ООН о том, что это должно быть 120 дней. Мы также имеем четкую позицию турецкой стороны о том, что в ее понимании это также 120 дней», – пояснил он.

Боднар предупредил, что в Турции в ближайшие недели будет идти активная предвыборная кампания и именно на нее придется 60-дневный срок продления зернового соглашения. (УНИАН)