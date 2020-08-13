Турция напомнила о проектах для Нахчывана

На днях, выступая на пресс-конференции в Анкаре после встречи с Дж.Байрамовым, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что прокладка железной дороги и газопровода из Турции в Нахчыван является одним из важнейших вопросов, стоящих перед Азербайджаном и Турцией.

Как передает Интерфакс, он сообщил, что наряду с логистическими проектами, реализованными в регионе Южного Кавказа с Азербайджаном, в настоящее время есть еще два проекта, реализации которых «придается очень большое значение».

«Речь идет о строительстве железной дороги Карс-Нахчыван и газопровода Турция-Нахчыван. При этом, проект, предусматривающий поставки природного газа из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику (НАР), имеет большое стратегическое значение», — сказал Чавушоглу.

Вопрос строительства газопровода Игдыр-Нахчыван общей протяженностью 160 км обсуждался 25 февраля в Баку в рамках официального визита в Азербайджан Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Турции заявил тогда, что реализация данного проекта значительно облегчит газообеспечение Нахчывана.

Соглашение о транспортировке газа из Турции в Нахчыван и строительстве газопровода было подписано в июле 2010 года. По соглашению предусматривается транспортировка 500 млн кубометров газа через Турцию в Нахчыван на бесплатной основе.

НАР не имеет общей границы с основной территорией Азербайджана и граничит с Ираном, Арменией и Турцией. В настоящее время газоснабжение НАР осуществляется на основе своповых поставок азербайджанского газа в Иран. Однако для обеспечения энергобезопасности НАР целесообразной является двухсторонняя подача газа в Нахчыван: из Ирана и Турции.

А проект строительства железной дороги Карс-Игдыр-Аралык-Дилучу, которая соединит Турцию с НАР, предусматривает прокладку полотна общей протяженностью 214 км, рассчитанного на скорость движения поездов в 160 км/ч.

По данным Минтранспорта Турции, проект имеет большое значение, особенно с учетом функционирования железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и логистического центра в Карсе, через который по коридору Запад-Восток значительный объем грузов будет следовать в порты Европы и Турции из Китая, Пакистана, Индии и Ирана.

Интересно, что даст решение вопросов, связанных с Нахчываном, двум нашим странам? Понятно, что очень выиграют наши жители автономии, эксклава — меньше изоляция от внешнего мира. А что получит Турция, есть ли для нее какие-то выгоды от этих проектов? Возможно, Анкарой это рассматривается как некий стратегический вопрос для будущего всего тюркского мира.

О том, какими видятся ему эти проекты, их польза, перспективность, рассказал # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Это важные проекты, не только для Азербайджана, но и для Турции. Дело в том, что регионы Турции, прилегающие к Нахчывану, являются очень важными со стратегической точки зрения, с точки зрения даже экономических интересов.

Речь идет о малоосвоенных, слаборазвитых регионах Восточной Анатолии, где есть соответствующие природные условия для развития, есть возможности для интеграции этих регионов в экономические связи с сопредельными странами. Для этого необходимо, конечно, соответствующее развитие инфраструктуры, прежде всего, транспортной, социальной, промышленной, и так далее. Речь идет о таких провинциях как Карс, Игдыр, прилегающих регионов Турции.

В свое время, лет десять назад, Азербайджан, Турция и Иран рассматривали возможность создания на стыке границ трех стран (это как раз тот регион, о котором идет речь) свободной экономической зоны. Потом этот проект, в силу различных обстоятельств, был сдвинут в повестке дня на более дальние позиции. Но он все еще не потерял своей актуальности. В принципе так же, как не потерял актуальности трехсторонний формат сотрудничества Азербайджан-Турция-Иран. Если в описываемых краях будет развиваться дорожно-транспортная инфраструктура, если будет построена железнодорожная ветка от Карса до Нахчывана, через Игдыр, то условия для создания подобного рода свободных экономических зон улучшатся. Поскольку через Нахчыван есть возможность следовать поездом далее в направлении Ирана – до Джульфы, Тебриза, и так далее.

Тут можно говорить и о создании общей газотранспортной инфраструктуры. То есть, при возможности и при желании можно расширить газотранспортную структуру региона, соединив газовые артерии Турции и Нахчывана с иранскими линиями. В данном случае можно говорить о создании неких транзитных маршрутов, схем.

Новые газопроводы, новые железные дороги — это условия для развития самых разных проектов. Это создает новые условия, новые возможности для подъема региона. Конечно, в таком случае можно говорить и о активизации хозяйственных связей, внутри- и межрегиональных, о создании новых форм сотрудничества в регионе.

Все это повлечет за собой и повышение благосостояния жителей региона, имеется в виду и турецких, и азербайджанских граждан. Возможно, и иранских жителей близлежащих регионов, поскольку, скорее всего, речь будет идти в будущем о трехстороннем сотрудничестве. В любом случае, так или иначе, вот этот азербайджано-турецкий тандем, его усиление в этом регионе, конечно, создает хорошие возможности для других участников, при условии, что их интересы будут совпадать с интересами Турции и Азербайджана.