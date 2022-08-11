Миграционная служба МВД Турции с начала августа приступила к выдаче долгосрочного вида на жительство крымским татарам, признав за ними статус «соотечественников с тюркскими корнями».

Ранее под этот статус подпадали турки-ахыска, уйгуры, этнические турки из Болгарии и Греции.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на миграционную службу Турции, вид на жительство крымским татарам выдается по поручению главы МВД Сулеймана Сойлу от июня 2022 года.

Согласно действующему законодательству, долгосрочный вид на жительство в Турции могут получить лишь иностранцы, пребывающие в стране непрерывно на протяжении восьми лет. Отныне от крымских татар не будет требоваться выполнения этого условия.

Желающие воспользоваться этим правом смогут обратиться в региональные управления миграции с необходимыми документами, предварительно записавшись на встречу на сайте «e-ikamet.goc.gov.tr».

Согласно официальным данным, только 5 процентов иностранцев, проживающих в Турции, имеют долгосрочный вид на жительство.

При этом долгосрочный вид на жительство имеют 75 процентов проживающих в Турции иностранцев с тюркскими корнями.

Турция по сегодняшний день протянула руку помощи 4 296 соотечественникам с тюркскими корнями, испытавшими на себе негативное воздействие войны между Украиной и РФ. В специальных центрах в пяти провинциях Турции размещены 2 804 соотечественника с тюркскими корнями из Украины, включая 409 крымских татаров и 2 395 — турков-ахыска.

В соответствии с нормой получения гражданства Турции «в исключительном порядке», предусмотренной для категории лиц в статусе «соотечественников с тюркскими корнями», начиная с 2002 года гражданство Турции получили 101 995 турков-ахыска и 6 787 -уйгуров.