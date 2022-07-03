Турция провела в Черном море успешные испытания мобильной управляемой ракетной системы ATMACA собственной разработки.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Твиттере.

«Управляемая ракета национальной разработки ATMACA была впервые выпущена с земли в цель в море с помощью мобильной управляемой ракетной системы. Проведенные сегодня в Черном море испытательные стрельбы прошли успешно», – сообщили в минобороны.

Первая турецкая противокорабельная ракета собственного производства.Atmaca успешно прошла испытание полета на дальнюю дистанцию.

Производитель Atmaca — турецкая компания Roketsan. Atmaca способна поражать цели на расстоянии более 200 км.