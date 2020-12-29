Турция и Великобритания подписали Соглашение о свободной торговле

Турция и Великобритания подписали во вторник Соглашение о свободной торговле.

Подписи под документом в режиме видеоконференции поставили министр торговли Турции Рухсар Пекджан и министр внешней торговли Великобритании Лиз Трасс, сообщает Агентство Анадолу.

Документ вступит в силу с 1 января 2021 года и охватывает весь спектр промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Глава Минторга Турции Рухсар Пекджан торговое соглашение с Великобританией, знаковым событием в отношениях двух стран.

По ее словам, турецко-британское соглашение устраняет тарифы в торговых операциях.

«Соглашение о свободной торговле с Великобританией устранило угрозу налогообложения в отношения 75 процентов экспортных товаров из Турции на британском рынке. Мы избежали убытков в объеме 2,4 млрд долларов»,- сказала Пекджан.

Глава Минторга Турции отметила, что благодаря новому торговому соглашению с Великобританией, все достижения 25 лет двустороннего взаимодействия в рамках Таможенного союза Турция-ЕС будут сохранены. Новое соглашение позволит упрочить и расширить экономические связи Анкары и Лондона.

Глава Минторга Турции подчеркнула, что благодаря Соглашению о свободной торговле все неопределенности по структуре торговли с Великобританией устранены.

«Уверена, что товарооборот между нашими странами будет расти. Отечественные предприниматели могут и далее безо всяких опасений продолжать торговлю с Великобританией, которая остается критически важным рынком для Турции», — сказала Пекджан.

Рады, что выполняем обещания, данные представителям турецкого и британского бизнеса, добавила министр.