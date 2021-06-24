В Анкаре проходят турецко-американские переговоры по международному аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле.

Об этом, как информирует Агентство Анадолу, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в четверг в Анкаре.

Акар отметил, что рабочая делегация США находится в здании оборонного ведомства Турции. «Никакого решения по данному вопросу пока не принято. Однако при наличии соответствующих условий мы продолжим обеспечивать безопасность аэропорта имени Хамида Карзая», — сказал министр.

Глава Минобороны Турции назвал Афганистан «сердцем Азии», подчеркнув стратегическую значимость этой страны.

Ранее, 17 июня, Белый дом сообщил, что президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе первой двусторонней встречи на полях саммита НАТО (14 июня в Брюсселе) договорились по кабульскому аэропорту.

Стороны достигли договоренности о том, что Турция будет играть ведущую роль в обеспечении безопасности кабульского международного аэропорта имени Хамида Карзая после вывода сил НАТО из Афганистана.