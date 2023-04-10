Первый за много лет раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Саудовской Аравии и Турции прошел в Эр-Рияде, сообщилоСаудовское агентство новостей SPA.

Сообщалось, что Турция проведет политические консультации с Саудовской Аравией, Йеменом и Кувейтом. Заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар посетил Эр-Рияд 10 апреля по приглашению замминистра иностранных дел королевства Валида Аль-Херейджи.

«Стороны провели первый раунд политических консультаций между правительствами двух стран, обсудив пути расширения сотрудничества в различных областях. Они также обсудили активизацию усилий и двустороннюю координацию», — говорится в сообщении.

Были обсуждены текущая международная ситуация и основные вызовы и кризисы на региональной и международной аренах. Также, Как указало агентство, «во время встречи обсуждались пути активизации совместного сотрудничества в различных сферах».

Встречи являются частью усилий Анкары по налаживанию отношений с региональными державами после многолетней напряженности, которая ознаменовалась кризисом в Персидском заливе в 2017 году и обострилась после убийства в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашогги — проживавший в США с 2017 года и сотрудничавший с The Washington Post журналист был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. ЦРУ выдвинуло предположение, что за убийством стоял наследный принц Мохаммед бин Салман.(gazeta.ru)