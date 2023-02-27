Турция и ООН хотят твердых гарантий по выходу российской аграрной продукции и аммиака на рынки, заявил источник, знакомый с ходом переговоров.

«На данный момент имеются препятствия по логистике, страховке и оплате. Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причем чтобы это было обнародовано», — сказал источник.

По его словам, это поможет беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы.

Срок действия «зерновой сделки» завершается 18 марта. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что Анкара получила гарантии Вашингтона по выходу российской агропродукции на рынки, и призвал США обнародовать их.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.