Турция и Азербайджан поставили целью увеличить взаимный товарооборот до 15 млрд долларов

Турция и Азербайджан смогут максимально приблизиться к поставленной цели – 15 млрд долларов товарооборота в год после вступления в силу двустороннего соглашения о свободной торговле. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, в ходе своего визита в Азербайджан заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

В беседе с журналистами Пекджан с удовлетворением напомнила, что 1 апреля вступили в силу новые правила пересечения госграницы гражданами Азербайджана и Турции по биометрическим удостоверениям личности.

Министр отметила, что в марте также вступило в силу Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией.

«Главной целью является достижение соглашения о свободной торговле. Мы продолжаем усилия в этом направлении», — сказала глава ведомства.

Пекджан отметила, что 15 апреля также вступит в силу Меморандум о взаимопонимании об упрощенном таможенном коридоре между правительствами Азербайджана и Турции.

«Мы будем прилагать совместные усилия для отмены квот на транзитные перевозки, снижения транзитных тарифов, увеличения объема перевозок по Баку — Тбилиси — Карс, усиления стратегического значения Срединного коридора, превращения Азербайджана в крупный логистический хаб, экономического развития Азербайджана вместе со всеми странами региона, в том числе Турцией», — сказала турецкий министр.

Она также напомнила, что лидеры Турции и Азербайджана поставили целью увеличить взаимный товарооборот до 15 млрд долларов.

«Соглашение о преференциальной торговле вступило в силу, мы работаем над увеличением объемов торговли. Есть цель достичь соглашения о свободной торговле, которое поможет сформировать единый рынок. С увеличением объема взаимных инвестиций и достижением соглашения о свободной торговле, мы сможем максимально приблизиться к поставленной цели – 15 млрд долларов товарооборота в год», — сказала Пекджан.

Сегодня делегацию во главе с министром торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан принял Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.