Турция и Армения могут назначить специальных представителей для нормализации отношений между странами. С таким утверждением выступил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«В ближайшее время мы с Арменией назначим специальных представителей, чтобы предпринять шаги по нормализации [отношений]. Мы также откроем чартерные рейсы со столицей Армении, городом Ереван», — приводит слова министра телеканал NTV.

Он также заявил, что Турция намерена открыть чартерное авиасообщение с Арменией. (ТАСС)