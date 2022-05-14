Турция готова эвакуировать по морю раненых украинских националистов и мирных жителей с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Об этом в интервью агентству Reuters заявил официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын.

«Мы готовы… Наш корабль готов отправиться в путь и доставить раненых солдат и других гражданских в Турцию», — сказал Калын.

Согласно плану Анкары, эвакуированных по суше отправят в порт Бердянска, где их заберет турецкое судно и доставит в Стамбул. По словам представителя Эрдогана, он лично обсуждал это предложение с Владимиром Зеленским, оно «остается на столе», однако Москва на него не согласилась.

Калын отмечает, что этот план — один из ряда предложений по прекращению огня и эвакуации. По мнению советника, он может быть осуществлен, но Анкара ждет окончательного решения Москвы и Киева.