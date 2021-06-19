Туроператор «Интурист» возобновляет полетную программу в турецкую Анталью на рейсах авиакомпании Red Wings. Об этом в субботу, 19 июня, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора.

Вылеты стартуют с 22 июня из Казани. Из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Нижнего Новгорода, Минеральных Вод — с 23 июня.

«Туристам, чьи туры должны были стартовать 22 июня, будет предложена пересадка на рейсы с началом вылета 23 июня без изменения стоимости тура и доплат», — уточняется в сообщении туроператора.

Ранее в этот день стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» с 25 июня открывает дополнительные рейсы в города Турции.

О том, что Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня, стало известно накануне.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что визит российской инспекционной группы по коронавирусу в республику завершился. Делегация подтвердила безопасность нахождения там российских туристов.

Представитель министерства туризма Турции со своей стороны сообщил, что в республике удовлетворены решением России возобновить полеты.

Рейсы в Турцию были приостановлены 15 апреля из-за ухудшения в этой стране ситуации с COVİD 19. Делегация российских экспертов прибыла в Турции 17 июня для оценки ситуации, связанной с коронавирусом , на туристических объектах (iz.ru)