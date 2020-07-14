Turkish Airlines возобновит полёты в Россию

Основной турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines планирует возобновить полёты в шесть городов России с 1 августа.

«После некоторого отсутствия мы возвращаемся в небо. Мы рады предложить вам гибкие возможности для путешествий, так как знаем, как трудно их планировать в этот период», — цитирует ТАСС заявление компании.

Согласно опубликованной информации, в компании с 1 августа планируют начать совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа — по пять рейсов в неделю в Санкт-Петербург, с 3 августа — по три и четыре рейса в неделю в Казань и Ростов-на-Дону соответственно, с 5 августа — по три рейса в неделю в Сочи и Краснодар. При этом в сообщении авиакомпании не уточняется, на чем основаны их планы возобновления перелётов в Россию.