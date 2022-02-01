Великое национальное собрание Турции утвердит Шушинскую декларацию.

Как сообщает АПА, в повестку заседания парламента включен законопроект «Об утверждении Шушинской декларации «О союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией».

Отметим, сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден законопроект «Об утверждении Шушинской декларации «О союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией». После обсуждений законопроект был представлен на голосование и принят в первом чтении. Таким образом, Милли Меджлис утвердил подписанную 15 июня 2021 года в городе Шуша Шушинскую декларацию «О союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией».