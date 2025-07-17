Турецкий парламент 16 июля осудил израильские атаки по территории Сирии и выразил солидарность сирийскому народу, заявив о своей поддержке.

«Мы самым решительным образом осуждаем гнусные нападения Израиля на Сирию, особенно на ее столицу Дамаск», — говорится в материале, опубликованном на сайте парламента.

Кроме того, в парламенте указали на то, что Израиль, атакуя Сирию, открыто нарушает территориальную целостность государства и развязывает новую агрессию для отвлечения внимания от «геноцида против палестинского народа».

«Мы заявляем, что продолжим прилагать все усилия для обеспечения мира, стабильности, безопасности и спокойствия в нашем регионе, как мы это делали до сих пор», — уточнили в заявлении.