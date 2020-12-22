Турецкие военные саперы проводят тренировки по инженерному обеспечению

Находящаяся в нашей стране группа по очистке мин Вооруженных сил Турции в специальных инженерных городках проводит тренировки по выполнению задач инженерного обеспечения, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

В ходе тренировок саперы проводят разведку местности, выполняют учебные задачи по обнаружению и обезвреживанию мин, используя специальные средства и специально обученных собак.

После завершения подготовительного процесса турецкие специалисты будут задействованы в процессе разминирования освобожденных территорий Азербайджана.

| 2020-12-22T14:47:54+04:00 22 декабря 2020, 15:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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