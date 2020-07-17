Турецкие благотворители построили 180 домов для жителей Идлиба

Вынужденные переселенцы в Идлибской зоне деэскалации начали заселяться в брикетные дома, построенные турецким гуманитарным обществом Beşir вблизи сирийско-турецкой границы, сообщает Анадолу.

Общество Beşir завершило строительство 180 домов в Идлибской зоне деэскалации в рамках проекта, поддержанного МВД Турции и Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Представитель общества Салих Каябекир рассказал агентству «Анадолу», что целью проекта является обеспечение лучших условий для сирийцев, живущих в лагерях беженцев у границы с Турцией.

Каябекир отметил, что первый этап строительства брикетных домов в районе Кили в Идлибской зоне деэскалации завершен.

«В домах площадью 40 кв. есть гостиная, спальная комната, кухня, ванная и туалет. Баки с водой, двери и окна сделаны их нержавеющего материала. На территории, где построены дома, проводится работа по благоустройству территории», — сообщил представитель гуманитарной организации.