Турецкая компания Roketsan начинает производство новой ракеты UMTAS-GM.

Как сообщает TurkicWorld, об этом сказал директор компании Roketsan Мурат Икинджи.

По его словам, до конца года планируется завершить их серийное производство.

«Потребность в противотанковых ракетах так же будет удовлетворена за счет национальных возможностей», — сказал директор компании.

Следует отметить, что UMTAS-GM призвана обеспечить основную ударную мощь как ударного вертолета тяжелого класса ATAK-2, так и противотанковых подразделений.