Главный соперник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в борьбе за пост главы государства Кемаль Кылычдароглу от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) обещает обнародовать протоколы голосования на выборах 14 мая параллельно с Центризбиркомом.

«Мы разоблачим все попытки играть с результатами. Не ЦИК, а мы будем объявлять результаты. Мы полтора года работали над безопасностью избиркомов, есть инфраструктура, проведены тесты. Мы распространим каждый протокол [с каждого избирательного участка]. Они все будут у нас», — заявил он в среду в эфире телеканала Tele-1.

Кылычдароглу не уточнил, что включает в себя инфраструктура участков для голосования, над которой работала НРП. Однако он отметил, что официальные ведомства, «ЦИК или госагентство Anadolu, могут не опубликовать» все протоколы.

Подсчет голосов на выборах в Турции контролируется комиссиями из представителей участвующих в голосовании партий на каждом из участков. Представители НРП обычно присутствуют на каждом или на большинстве участков. По окончании процедуры волеизъявления с 17:00 в день голосования начинается подсчет бюллетеней и составляются протоколы результатов. Представители каждой из партий в комиссии получают официальную копию протокола, которую затем передают в партийный центр. (ТАСС)

