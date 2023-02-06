Включенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп обрушилась в понедельник в результате землетрясения магнитудой 7,4. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.

По ее данным, причиненный постройке ущерб еще предстоит определить. Сейчас известно, что стены в некоторых местах обрушились после подземных толчков.

Крепость Газиантеп расположена на холме высотой 25-30 м. Точных сведений о дате и авторе постройки нет, однако первые упоминания о ней появляются во II — III веках нашей эры. С 2002 года археологи проводили на ее территории раскопки, в ходе которых было сделано множество открытий, рассказывающий о жизни народов этого региона. На территории крепости находится музейный комплекс, посвященный обороне Газиантепа от французов во время Первой мировой войны.