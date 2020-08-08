Турецкая авиация уничтожила 7 террористов на севере Ирака

В районе Асос на севере Ирака воздушным ударом уничтожены семь террористов РКК. Согласно сообщению Anadolu, об этом сообщает Twitter в пятницу Министерство национальной обороны Турции.

Местоположение боевиков определено благодаря скоординированной работе спецслужб и командования ВС Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.