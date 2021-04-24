Турецкая армия проводит операцию в Ираке, РКК понесла большие потери

Министерство национальной обороны Турции распространило информацию об операциях против террористической организации РКК на севере Ирака.

Как передает Report, в информации говорится:

«Отважный спецназ героических Вооруженных сил Турции находится на севере Ирака».

Издание Hürriyet сообщает, что в операции задействованы около 50 боевых самолетов. Кроме того, БПЛА бомбят возможные пути отступления террористов. Террористическая группировка понесла большие потери.

В операциях с большим количеством истребителей и БПЛА уничтожаются укрытия террористической группировки РКК, пещеры, используемые как убежища.

По информации, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генштаба, генерал армии Яшар Гюлер и командующие войсками следят за операциями на севере Ирака из командного центра управления. Министр получает данные о ходе антитеррористических операций от командующих объединениями и дает поручения. В то же время Х.Акар и руководство армии наблюдают в командном центре за кадрами с БПЛА о ходе операций.