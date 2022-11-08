Турецкая армия нейтрализовала 11 боевиков террористической организации РКК на севере Ирака. Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщает во вторник Министерство национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, в числе боевиков, уничтоженных в зоне операции Pençe-Kilit, есть и главари кровавой организации.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что единственный путь спасения для террористов — добровольная сдача.

В рамках операции Pençe-Kilit, продолжающейся в трех районах севере Ирака с апреля текущего года, ликвидированы сотни боевиков.