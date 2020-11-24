Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей

Президент Индийской ассоциации туроператоров (IATO) Пронаб Саркар обратился к правительству страны с просьбой объявить даты возобновления выдачи электронных и туристических виз, а также — международных рейсов, сообщает Турпром со ссылкой на местные СМИ.
По его словам, это необходимо, чтобы проинформировать иностранных туроператоров и клиентов заранее, и они смогли бы продвигать Индию как безопасное место.
Обращение было вызвано в том числе заявлением главы Минздрава доктора Харшем Вардхана, а также доктора Рандипа Гулерия, директора Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) о том, что вакцина от коронавируса будет доступна через пару месяцев.
Саркар подчеркнул, что правительству первым делом нужно объявить даты открытия международных рейсов. «Это очень важно, поскольку туристам требуется не менее трех-шести месяцев, чтобы запланировать свое путешествие в Индию», — пояснил он.
Глава IATO отметил, что, если страна не успеет принять своевременные меры, зарубежные туроператоры и гости после появления вакцины будут искать другие направления. «Таким образом Индия может потерять шанс до конца зимнего и летнего сезона 2021 года», — подчеркнул эксперт.