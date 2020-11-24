Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей

По его словам, это необходимо, чтобы проинформировать иностранных туроператоров и клиентов заранее, и они смогли бы продвигать Индию как безопасное место.

Обращение было вызвано в том числе заявлением главы Минздрава доктора Харшем Вардхана, а также доктора Рандипа Гулерия, директора Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) о том, что вакцина от коронавируса будет доступна через пару месяцев.