Туманное будущее Владимира Зеленского

Украина прекрасна очень многим, в том числе и готовностью, а главное способностью граждан этой страны очень быстро сшибать с Олимпа тех политиков, которых они сами же туда и возвели. Как сообщает на своей странице в Фейсбук украинский политик и блоггер Борислав Береза, к журналистам попали результаты опроса, проведенного Центром Разумкова и которые по «неизвестным» причинам не опубликованы на сайте центра. Итак, согласно этим данным, рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского за последние 9 месяцев упал более чем вдвое – еще в сентябре 2019 года за него отдали бы свои голоса 56,1%, а сейчас 25,3%

При этом за Петра Порошенко сейчас проголосовали бы 11,1% украинцев, тогда как в сентябре прошлого года его поддерживали лишь 6,1%. Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко сейчас набрал бы 14,6% голосов (7,2% – в сентябре 2019-го), а лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко – 5,6% (4,3% – в сентябре). Не будут участвовать в выборах 11,4% опрошенных, не определились – 13,9%. Если бы выборы в ВР состоялись в воскресенье, то за провластную партию «Слуга народа» проголосовали бы 20,5% украинцев. В сентябре 2019 года уровень поддержки партии достигал 51,3%. ОПЗЖ сейчас получила бы 14% (6,4% – в сентябре), «Европейскую солидарность» – 10% (5,9%), «Батьківщину»– 5,7% (4,6%). Другие партии не преодолели бы 5%-го проходного барьера.

Сразу отмечу, что удивительным является рост популярности фракции ОПЗЖ и ее сопредседателя Юрия Бойко. Ведь это – совершенно открытый проводник пресловутого «русского мира». Они с Виктором Медведчуком не раз летали в Россию, удостаивались встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и, на тот момент, с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. И вот сейчас, после стольких лет аннексии Крыма со стороны РФ, после продолжающейся войны в Донбассе, которую всеми силами поддерживает Россия, рост популярности про-российского политика, мягко говоря, шокирует. Впрочем, вполне возможно, что именно к нему перетекло немалое число украинцев, разочаровавшихся в Зеленском и в партии «Слуга народа».

Да, Зеленский пока все еще остается самым популярным украинским политиком. Но тут все очень быстро меняется. Баланс доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому за год опустился с 34,1 процента до минус 8,9 процента, впервые став негативным. Об этом свидетельствуют данные недавнего исследования, проведенного центром «Социальный мониторинг», пишет «Страна.ua». По данным опроса, полностью доверяют Зеленскому 13 процентов респондентов, скорее доверяют — 28,3 процента, скорее не доверяют — 25,4 процента. Полностью не доверяют главе государства 24,8 процента украинцев.

На фоне всех этих цифр уже как-то с удивлением вспоминается о том, что во втором туре выборов, в который Зеленский вышел вместе с Петром Порошенко, он набрал, согласно окончательным результатам ЦИК Украины, 73,22 % голосов (13,5 млн. голосов избирателей). Но, слишком много скандалов, фактов непрофессионализма власти, назначения на многие позиции друзей Зеленского из «Вечернего квартала», несбывшиеся надежды и нереализованные ожидания – все это и привело к обвалу рейтинга нынешнего президента Украины и партии «Слуга народа». Причем, по мнению экспертов, дальше может быть еще занятнее. Ведь, экономический кризис в Украине неизбежен и будет крайне силен, чувствителен.

Впрочем, тут нужно вспомнить еще и о том, что за всю новейшую историю Украины лишь Леониду Кучме удалось просидеть в президентском кресле более одного срока. Он, напомню, был главой государства с1994 по 2005 год. Сейчас, что удивительно, о временах президентства Кучмы украинцы вспоминают с ностальгией. Говоря на языке цифр, 20% украинцев в недавно проведенном опросе группы Рейтинг назвали именно Леонида Кучму «лучшим президентом Украины за все время независимости». Еще 16% назвали действующего главу государства Владимира Зеленского, а, на третьем месте – Леонид Кравчук (13%).

Комментируя всю эту ситуацию для Liga.net замдиректора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха указал, что Кучма – лучший президент с точки зрения эффективности. По словам эксперта, у Кучмы было много просчетов, и он стал жертвой своих ошибок. «Во-первых, это дело Гонгадзе и кассетный скандал. Во-вторых, он выбрал Януковича своим преемником. Многовекторная политика Кучмы отвечала и до сих пор отвечает предпочтениям большинства украинцев. Именно поэтому второе место в этом рейтинге занимает Зеленский, которого рассматривали как человека, который будет балансировать между региональными, идеологическими и культурными противоречиями Украины. Кто этого не мог делать, те ниже остальных в рейтинге. Это Янукович и Ющенко. Нужно признать, что при Кучме постепенно начала работать экономика, а в последние годы его каденции уровень жизни значительно рос. Если взять 90-е годы, то 90% людей считали себя нищими, а в 2000-х – не более трети. Поэтому люди тоже это помнят. Не могу сказать, что Кучма был великим реформатором, но он передал власть на взлете. Высокие темпы развития ВВП и мирная передача власти сильно повлияли на восприятие Кучмы. Поэтому и Кравчука неплохо вспоминают, потому что он тоже мирно передал власть»,- считает Е.Головаха.

Я же напомню, что пришедший к власти на волне победы Революции Достоинства Виктор Ющенко, уходил с поста президента Украины с рейтингом «в пределах арифметической погрешности». Да и сейчас его считают самым слабым президентом в новейшей истории Украины. Согласно соцопросу Рейтинга, Ющенко на последнем месте с 6% , умудрившись пропустить вперед даже Виктора Януковича с его 9%. Каков будет рейтинг нынешнего главы украинского государства Владимира Зеленского к концу его президентского срока, сейчас даже сложно предположить. Тем более, что все активнее звучат прогнозы о том, что он может просто не досидеть до конца своей каденции. Что-что, а свергать президентов, устраивать революции в Украине умеют.