Цукерберг раскритиковал Twitter из-за «значка неправды» на твите Трампа

Ранее одно из сообщений Трампа было обозначено как содержащее неправду, под ним появился предупредительный значок с предложение пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте. Ссылка в этой подписи ведет на специальную страницу Twitter, которая начинается со ссылки на статью издания Politico под заголовком «Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов».