Цукерберг раскритиковал Twitter из-за «значка неправды» на твите Трампа

Глава Facebook Марк Цукерберг раскритиковал Twitter за то, что тот пометил один из твитов президента США Дональда Трампа как не соответствующий действительности.
Ранее одно из сообщений Трампа было обозначено как содержащее неправду, под ним появился предупредительный значок с предложение пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте. Ссылка в этой подписи ведет на специальную страницу Twitter, которая начинается со ссылки на статью издания Politico под заголовком «Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов».
«У нас разная политика. Я твердо уверен, что Facebook не может быть арбитром в вопросе того, что люди говорят онлайн, особенно компании, предоставляющие платформу для таких дискуссий, не должны делать это», — сказал Цукерберг телеканалу Fox News.
Сам Трамп ранее в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе «закрыть» социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.(РИА Новости)