Цукерберг радикально изменит Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что решил радикально изменить политику социальной сети, хотя это и может разозлить многих людей.

На встрече в американском Солт-Лейк-Сити, штат Юта, он пообещал пересмотреть принципы в отношении размещаемого пользователями контента и заняться шифрованием данных. По словам Цукерберга, раньше Facebook пытался понравиться всем и действовал так, чтобы никого не обидеть, но из-за этого страдали принципы компании. В ближайшее десятилетие руководство соцсети хочет, чтобы ее понимали.

«Это новый подход, и я думаю, он возмутит многих. Но, если честно, старый подход тоже многих возмущал, поэтому давайте попробуем что-то новое», — пояснил он. В первую очередь, указал Цукерберг, речь идет об излишней цензуре, ведь Facebook призывают удалять так много записей, что из-за этого ему становится неловко.

Глава соцсети подчеркнул, что действительно вредоносному контенту, такому как призывы к терроризму и насилию или связанному с эксплуатацией детей, по-прежнему не будет места на Facebook. Однако, добавил он, должна быть какая-то граница, где начинается свобода выражения для авторов контента (CNN)..