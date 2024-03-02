При организации обладателя циркового Оскара Аллахверди Исрафилова в парке аттракционов Gəncland в Гяндже с 8 марта начнётся великолепное шоу под названием «Легендарный Цирк», сообщили # организаторы.

Самые талантливые артисты, захватывающие трюки, невероятные выступления, медведи и белые собаки – всё это ждет публику на представлении, которое оставит у всех яркие воспоминания и впечатления.

По традиции, на первое представление, которое пройдет 8 марта будут приглашены дети из семей, оставшихся без попечения родителей, дети с ограниченными физическими возможностями, дети из семей шехидов и ветеранов Карабахских войн.

Организаторы призывают не упустить шанс стать частью истории циркового искусства.

Билеты на шоу уже в продаже – их можно купить в кассах города и на сайте iticket.az.