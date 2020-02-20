ЦИК о мерах в отношении допустивших нарушения округов

Центральная избирательная комиссия Азербайджана обнародовала меры, которые будут предприняты в отношении округов, результаты которых были аннулированы и избирательных участков, допустивших нарушения.

В интервью ASAN Radio секретарь структуры Микаил Рагимов сообщил, что ЦИК вправе принимать решения о субъектах, нарушивших избирательное законодательство.

«На данный момент проводится разбирательство того, кем и в каких комиссиях были допущены правонарушения. До отправки итогового протокола в их отношении в Конституционный суд мы проведем обсуждения. В отношении каждого нарушителя будут приняты меры в соответствии с требованиями Избирательного кодекса», — сказал секретарь ЦИК.(report)