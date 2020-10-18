ЦИК Кыргызстана предложил провести повторные парламентские выборы 20 декабря

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана прошло совещание по вопросу назначения и организации повторных выборов в Жогорку Кенеш (парламент), передает Агентство Анадолу.

В рамках совещания были обсуждены правовые и организационные аспекты назначения повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша. После назначения выборов, они должны быть проведены в двухмесячный срок. Члены ЦИК считают целесообразным назначение выборов на 20 декабря с тем, чтобы имелась возможность подвести итоги голосования и результаты выборов еще в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, ведомство считает важным до назначения повторных выборов на законодательном уровне создать правовые условия для расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан.

В Кыргызстане после выборов в парламент, которые прошли 4 октября, начались акции протеста политических партий, не прошедших в высший законодательный орган страны (Жогорку Кенеш).

В Бишкеке протестующие захватили администрацию президента и парламент.

Протестующие на центральной площади Ала-Тоо также потребовали освободить всех, кого они считают политическими заключенными.

Вышли на свободу бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-премьер Сапар Исаков, бывшие депутаты Садыр Жапаров и Равшан Джеенбеков, а также ряд других политиков.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными итоги голосования на выборах в парламент.