Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с призывом провести в стране повторные парламентские выборы, так как считает, что прошедшее 26 октября голосование нельзя называть состоявшимся.

«Когда выборы в стране не состоялись, обязательным является, чтобы они прошли повторно в кратчайшие сроки», — сказала Зурабишвили на брифинге, добавив, что из-за выборов страна стоит на пути «дестабилизации и двоевластия».

Зурабишвили также призвала жителей страны не прекращать протест против итогов парламентских выборов.

«Общество должно продолжать свои действия по непримирению (с результатами выборов) и свой протест. Я хочу отсюда поприветствовать людей, которые сегодня стоят на улице и, наверное, останутся ночевать. В первую очередь я хочу поприветствовать студентов, потому что они в любой стране являются силой прогресса, которая ведет свою страну в будущее», — подчеркнула она.(ТАСС)