ЦИК Грузии назвала победителя парламентских выборов — оппозиция не согласна

Впервые в истории Грузии в парламент прошли сразу девять партий, что позволило оппозиции получить 60 мандатов — такое достижение страны нужно обязательно использовать, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани на брифинге в четверг, сообщает «Спутник-Грузия».
По его словам, все международные и стратегические партнеры Грузии в один голос призывают оппонентов правящей партии завершить бойкот, так как он не является выходом из ситуации.
Оппозиция должна принять решение, опираясь но интересы государства, а не партии, отметил дипломат.
«Стране сегодня как никогда необходима полная консолидация… Я думаю, что здравый смысл обязательно победит», — заключил Залкалиани.
В парламент Грузии по итогам выборов 31 октября прошли восемь оппозиционных партий и блоков. Они не признают итоги выборов, считая, что правящая партия «Грузинская мечта» сфальсифицировала выборы, и заявили о том, что не войдут в парламент десятого созыва.
В ближайшие дни должен пройти третий раунд переговоров между властью и оппозицией, организованный послами США и ЕС в Грузии. На данный момент по переговорам известно, что оппозиция требует проведения новых выборов в парламент, тогда как «Грузинская мечта» категорически против этого, называя это требование единственным невыполнимым.