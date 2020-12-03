ЦИК Грузии назвала победителя парламентских выборов — оппозиция не согласна

Впервые в истории Грузии в парламент прошли сразу девять партий, что позволило оппозиции получить 60 мандатов — такое достижение страны нужно обязательно использовать, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани на брифинге в четверг, сообщает «Спутник-Грузия».

По его словам, все международные и стратегические партнеры Грузии в один голос призывают оппонентов правящей партии завершить бойкот, так как он не является выходом из ситуации.