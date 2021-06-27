Центральная избирательная комиссия Армении утвердила победу партии «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщается, как передает Новости Армении, на сайте ЦИК.

Партия «Гражданский договор» получила 53,91% голосов избирателей, блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» — 21,9%, блок «Честь имею», образовавшийся вокруг партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии «Отечество» бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, — 5,22%.

20 июня в Армении прошли парламентские выборы, явка составила 49,4%. Голосование проводилось только на территории Армении. Порога явки установлено не было. Проходной барьер для партийных блоков составил 7%, а для партий 5%. По законодательству, в парламенте должны быть представлены как минимум три политические силы.