ЦИК аннулировала итоги голосования еще по одному избирательному участку

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, была рассмотрена жалоба в связи с 27-м Сабунчинским вторым избирательным округом.

Как сообщает во вторник Trend, кандидат от вышеуказанного избирательного округа Гюльмамед Абдуллазаде обратился в ЦИК, сообщив о правонарушениях, допущенных на ряде участков в день голосования.

Член ЦИК Габиль Оруджев сообщил, что Комиссия провела тщательное расследование, в ходе которого было установлено, что на 34-м участке были действительно допущены нарушения. Ввиду этого член ЦИК предложил аннулировать итоги голосования по данному участку.

Предложение Оруджева было обсуждено, и принято большинством голосов.

| 2020-02-25T17:41:06+00:00 25 февраля 2020, 17:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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